Porque há desigualdades no acesso à saúde em Portugal?

Portugal apresenta uma esperança média de vida acima de países como a Alemanha ou os Países Baixos. Tem também índices de mortalidade infantil em linha com os países mais desenvolvidos do mundo. No entanto, apresenta ainda desigualdades que implicam, por exemplo, que as famílias suportem 30% dos gastos em saúde em Portugal, muito acima do praticado nos países da vanguarda europeia.

Onde estão os fatores que levam a desigualdades no acesso à saúde? Os problemas estão no sistema de saúde e em especial no SNS? Qual a importância das desigualdades educativas e económicas, das assimetrias regionais ou do envelhecimento da população? Como podemos fazer melhor promoção da saúde e prevenção da doença?

No "Da Capa à Contracapa" vamos debater o novo ensaio da Fundação “Desigualdades na saúde”, com o seu autor Ricardo de Sousa Antunes, sociólogo e enfermeiro e Sara Valente de Almeida, especialista em economia da saúde.