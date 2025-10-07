Menu
Renascença Renascença
Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
Como está a francofonia em Portugal?

Da Capa à Contracapa

​Como está a francofonia em Portugal?

07 out, 2025 • José Pedro Frazão


Com Helena Tecedeiro e Laetitia Casanova.

É muito mais que a presença francesa no nosso país. É a língua que nos leva a África, ao Caribe e até à América do Norte, num cruzamento de culturas e artes que também chega a Portugal. De que forma os fluxos migratórios mexeram com o peso da língua francesa em Portugal? O francês é uma língua em perda ou em alta no quotidiano português?

O Da Capa à Contracapa recebe a jornalista Helena Tecedeiro, autora de “ A Francofonia em Portugal” numa conversa a que se junta Laetitia Casanova, uma consultora francesa que vive há mais de 20 anos em Portugal.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.