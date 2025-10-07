​Como está a francofonia em Portugal?

07 out, 2025 • José Pedro Frazão
É muito mais que a presença francesa no nosso país. É a língua que nos leva a África, ao Caribe e até à América do Norte, num cruzamento de culturas e artes que também chega a Portugal. De que forma os fluxos migratórios mexeram com o peso da língua francesa em Portugal? O francês é uma língua em perda ou em alta no quotidiano português?
O Da Capa à Contracapa recebe a jornalista Helena Tecedeiro, autora de “ A Francofonia em Portugal” numa conversa a que se junta Laetitia Casanova, uma consultora francesa que vive há mais de 20 anos em Portugal.