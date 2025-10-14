Menu
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
O que está a mudar na aviação?

14 out, 2025 • José Pedro Frazão


Com José Correia Guedes e Pedro Castro.

Recuperado da pandemia, o mundo da aviação retomou desafios antigos como a sustentabilidade e mais modernos como a inteligência artificial. De que forma a tecnologia está a mudar o setor? De que forma os desafios geopolíticos se refletem na indústria? E o que tem mudado no ato de viajar de avião?

Para uma conversa do cockpit aos gabinetes de gestão, o “Da Capa à Contracapa” recebe José Correia Guedes, comandante da TAP na reforma, e Pedro Castro, especialista em aviação comercial.

