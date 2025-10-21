Menu
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Da Capa à Contracapa - O que conta hoje a Banda Desenhada?

Da Capa à Contracapa

O Que Conta Hoje a Banda Desenhada?

21 out, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Pedro Vieira de Moura e Joana Mosi.

Pelo segundo ano consecutivo, assinala-se o Dia Nacional da Banda Desenhada a 18 de Outubro, a poucos dias também do lançamento mundial do álbum “Asterix na Lusitânia”. São apenas dois pretextos entre muitos para debater a relevância da banda desenhada no mundo das artes, na sociedade e até na educação de milhões de seguidores desta área criativa. Quem são os leitores e criadores de hoje e o que mudou neste mundo particular? Como se vive a banda desenhada no ambiente digital?

O “Da Capa à Contracapa” recebe o investigador e especialista em BD, Pedro Vieira de Moura, e a artista visual e autora de Banda Desenhada Joana Mosi

