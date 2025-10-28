Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Da Capa à Contracapa - Que vida há no interior algarvio?

Da Capa à Contracapa

​Que vida há no interior algarvio?

28 out, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com o jornalista Rui Araújo e o Professor Catedrático João Pinto Guerreiro

No livro “ Um Tesouro no Deserto”, o jornalista Rui Araújo percorre montes e lugares do interior do Algarve, em particular no concelho de Alcoutim, conversando com quem ali vive num cenário marcado pela solidão e pelo despovoamento. Longe do mar, este é um Algarve que raramente vem às notícias. Como se vive nestes lugares? Como valorizar estes territórios? Como convive com a região mais turística do país? Neste Da Capa à Contracapa conversamos com o autor e com o antigo Reitor da Universidade do Algarve, João Pinto Guerreiro.

Tópicos
