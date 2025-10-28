​Que vida há no interior algarvio?

28 out, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
No livro “ Um Tesouro no Deserto”, o jornalista Rui Araújo percorre montes e lugares do interior do Algarve, em particular no concelho de Alcoutim, conversando com quem ali vive num cenário marcado pela solidão e pelo despovoamento. Longe do mar, este é um Algarve que raramente vem às notícias. Como se vive nestes lugares? Como valorizar estes territórios? Como convive com a região mais turística do país? Neste Da Capa à Contracapa conversamos com o autor e com o antigo Reitor da Universidade do Algarve, João Pinto Guerreiro.