Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Como ajudar os países menos desenvolvidos?

Como ajudar os países menos desenvolvidos?

04 nov, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Nelvina Barreto, ex-Ministra da Agricultura da Guiné-Bissau, dirigente do Gabinete do Ambiente para as Nações Unidas no seu país; E Sílvia Santos, representante da FEC em Angola.

Mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem em pobreza multidimensional, que inclui dimensões como as privações materiais e sociais, a saúde ou a habitação. Os dados do mais recente Índice publicado pelo Programa de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas apontam para cerca de 887 milhões de pessoas expostas a pelo menos um risco climático, entre secas, calor extremo, inundações ou poluição do ar.

A cooperação internacional tem sido identificada como uma ferramenta chave para ajudar os países mais pobres a superarem este quadro. É apenas uma questão de transferência de tecnologia e de dinheiro para os países menos desenvolvidos ? Qual o papel do reforço das sociedades civis nestes países?

Um programa com Nelvina Barreto, ex-ministra da Agricultura da Guiné-Bissau onde atualmente é diretora da Unidade de Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no escritório local e Sílvia Santos, gestora dos projetos da FEC - Fundação Fé e Cooperação - em Angola.

