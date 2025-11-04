Como ajudar os países menos desenvolvidos?

Mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo vivem em pobreza multidimensional, que inclui dimensões como as privações materiais e sociais, a saúde ou a habitação. Os dados do mais recente Índice publicado pelo Programa de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas apontam para cerca de 887 milhões de pessoas expostas a pelo menos um risco climático, entre secas, calor extremo, inundações ou poluição do ar.

A cooperação internacional tem sido identificada como uma ferramenta chave para ajudar os países mais pobres a superarem este quadro. É apenas uma questão de transferência de tecnologia e de dinheiro para os países menos desenvolvidos ? Qual o papel do reforço das sociedades civis nestes países?

Um programa com Nelvina Barreto, ex-ministra da Agricultura da Guiné-Bissau onde atualmente é diretora da Unidade de Ambiente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no escritório local e Sílvia Santos, gestora dos projetos da FEC - Fundação Fé e Cooperação - em Angola.