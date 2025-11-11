Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A crispação está mesmo a dominar a sociedade?

11 nov, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com André Mata e Gustavo Jesus como convidados.

A tensão parece estar sempre latente no dia-a-dia. No trânsito, nas filas de serviços públicos e privados, em muitas notícias que escutamos e em tanto que lemos nas redes sociais. Vivemos mesmo numa sociedade cada vez mais violenta ou será apenas uma percepção? A que se deve esta irritabilidade que parece generalizada? Onde acaba a tensão e começa a violência? As redes sociais e o contexto político são alheios a esta realidade? Para responder a estas questões, o "Da Capa à Contracapa" recebe o psicólogo social André Mata e o psiquiatra Gustavo Jesus.

