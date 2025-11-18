Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
O que pensam os portugueses do Turismo?

18 nov, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Zélia Breda, Bernardo Trindade e Tiago Mota Saraiva.

Um novo barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos revela que os portugueses valorizam o turismo, mas querem gestão mais controlada e sustentável do setor. Mais de dois terços dos inquiridos reconhecem que o turismo é benéfico para a economia mas apenas um terço sente que esses benefícios se traduzem em ganhos concretos nas suas vidas.

Para discutir os resultados do Barómetro o "Da Capa à Contracapa" recebe um painel composto por Zélia Breda, doutorada em Turismo e professora da Universidade de Aveiro e co-autora do estudo e ainda o arquiteto Tiago Mota Saraiva e o ex-Secretário de Estado do Turismo Bernardo Trindade.

