Como reduzir a sinistralidade rodoviária em Portugal?

02 dez, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (produção)
Portugal está entre os países europeus com pior desempenho da redução das mortes na estrada nos últimos 10 anos. A diminuição da mortalidade faz-se a um ritmo inferior à média europeia. Os acidentes com velocípedes e motociclos estão a aumentar em Portugal e os motociclistas têm mesmo 48 vezes maior probabilidade de morrer num acidente do que os condutores de automóveis. O que deve ser feito no domínio das políticas públicas para acelerar a diminuição destes números negros? O que cabe aos cidadãos neste combate?
São nossos convidados João Pereira Dias, Departamento Engenharia Mecânica, ISTécnico em Lisboa. E Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.