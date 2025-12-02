Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
Como reduzir a sinistralidade rodoviária em Portugal?

Da Capa à Contracapa

Como reduzir a sinistralidade rodoviária em Portugal?

02 dez, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (produção)


Com João Pereira Dias e Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.

Portugal está entre os países europeus com pior desempenho da redução das mortes na estrada nos últimos 10 anos. A diminuição da mortalidade faz-se a um ritmo inferior à média europeia. Os acidentes com velocípedes e motociclos estão a aumentar em Portugal e os motociclistas têm mesmo 48 vezes maior probabilidade de morrer num acidente do que os condutores de automóveis. O que deve ser feito no domínio das políticas públicas para acelerar a diminuição destes números negros? O que cabe aos cidadãos neste combate?

São nossos convidados João Pereira Dias, Departamento Engenharia Mecânica, ISTécnico em Lisboa. E Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.