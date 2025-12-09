Novos tempos no Trabalho: muito mais que um salário?

09 dez, 2025 • José Pedro Frazão
Afinal, o que representa o trabalho hoje para as novas gerações? A conciliação entre trabalho, família e lazer está acima do salário e das regalias associadas ao contrato de trabalho? Como se organiza hoje o trabalho nas empresas? Ainda há espaço para conceitos como ‘cultura de empresa’ ou ‘amor à camisola’?
No programa Da Capa à Contracapa desta semana são nossos convidados Sílvia Nunes, diretora na Michael Page, consultora multinacional na área do recrutamento e Sara Aguiar, gestora de marca e produtos de inovação digital na Procter & Gamble e co-fundadora de projetos de impacto social, como o Ponto Zero e o Coletivo Matéria.