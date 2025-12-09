Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
Novos tempos no Trabalho: muito mais que um salário?

Da Capa à Contracapa

Novos tempos no Trabalho: muito mais que um salário?

09 dez, 2025 • José Pedro Frazão


A pandemia instalou o trabalho remoto em muitas rotinas profissionais. A tecnologia, a demografia e a geopolítica aceleraram a transformação dos mercados de trabalho, com desafios na regulação da flexibilidade das relações laborais.

Afinal, o que representa o trabalho hoje para as novas gerações? A conciliação entre trabalho, família e lazer está acima do salário e das regalias associadas ao contrato de trabalho? Como se organiza hoje o trabalho nas empresas? Ainda há espaço para conceitos como ‘cultura de empresa’ ou ‘amor à camisola’?

No programa Da Capa à Contracapa desta semana são nossos convidados Sílvia Nunes, diretora na Michael Page, consultora multinacional na área do recrutamento e Sara Aguiar, gestora de marca e produtos de inovação digital na Procter & Gamble e co-fundadora de projetos de impacto social, como o Ponto Zero e o Coletivo Matéria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.