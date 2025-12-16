Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
Como acabar com o trabalho forçado?

Da Capa à Contracapa

Como acabar com o trabalho forçado?

16 dez, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Um programa com Mafalda Troncho, Diretora do Escritório da OIT em Portugal e o Professor e Investigador Miguel Bandeira Jerónimo como convidados.

Em cada mil pessoas, há pelo menos 3 seres humanos sujeitos a trabalho forçado em todo o mundo. As estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam para 236 mil milhões de dólares de lucros obtidos a partir de formas modernas de escravatura. As mulheres representam a maioria destes trabalhadores, numa realidade detetada maioritariamente no setor privado e na Ásia e Pacífico. Não sendo um problema do passado, como podem as políticas públicas travar o trabalho forçado? Qual o papel da tecnologia e das próprias empresas neste combate? A aprovação de um regulamento europeu pode fazer a diferença? Para responder a estas e outras perguntas convidámos para este programa Mafalda Troncho, Diretora do Escritório da OIT em Portugal e o Professor e Investigador da Universidade de Coimbra Miguel Bandeira Jerónimo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.