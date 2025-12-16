Como acabar com o trabalho forçado?

16 dez, 2025 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Em cada mil pessoas, há pelo menos 3 seres humanos sujeitos a trabalho forçado em todo o mundo. As estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontam para 236 mil milhões de dólares de lucros obtidos a partir de formas modernas de escravatura. As mulheres representam a maioria destes trabalhadores, numa realidade detetada maioritariamente no setor privado e na Ásia e Pacífico. Não sendo um problema do passado, como podem as políticas públicas travar o trabalho forçado? Qual o papel da tecnologia e das próprias empresas neste combate? A aprovação de um regulamento europeu pode fazer a diferença? Para responder a estas e outras perguntas convidámos para este programa Mafalda Troncho, Diretora do Escritório da OIT em Portugal e o Professor e Investigador da Universidade de Coimbra Miguel Bandeira Jerónimo.