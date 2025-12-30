Portugal: de que é feita a identidade nacional?

30 dez, 2025 • José Pedro Frazão
2026 vai levar o “Da Capa à Contracapa” ao nono ano de debates na Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Entre as mais de 700 personalidades que participaram em quatro centenas de debates, este programa recebeu muitos dos 152 autores que deram corpo aos 15 anos da coleção de ensaios da Fundação, num total de 1 milhão e 400 mil exemplares. A marca é assinalada agora numa edição especial com reflexões que juntam 17 autores sobre diversos temas da atualidade nacional.
Para falar do Portugal de hoje, de ontem e de amanhã, de sempre, o último Da Capa à Contracapa de 2025 junta António Araújo, diretor de publicações da FFMS e o antropólogo José Manuel Sobral que escreveu o livro Portugal, Portugueses: uma identidade Nacional para a coleção de ensaios da Fundação.