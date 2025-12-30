Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
De que é feita a identidade nacional?
Ouça aqui o programa Da Capa à Contracapa

Da Capa à Contracapa

Portugal: de que é feita a identidade nacional?

30 dez, 2025 • José Pedro Frazão


O último Da Capa à Contracapa de 2025 junta António Araújo, diretor de publicações da FFMS, e o antropólogo José Manuel Sobral, que escreveu o livro "Portugal, Portugueses: uma Identidade Nacional", para a coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

2026 vai levar o “Da Capa à Contracapa” ao nono ano de debates na Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Entre as mais de 700 personalidades que participaram em quatro centenas de debates, este programa recebeu muitos dos 152 autores que deram corpo aos 15 anos da coleção de ensaios da Fundação, num total de 1 milhão e 400 mil exemplares. A marca é assinalada agora numa edição especial com reflexões que juntam 17 autores sobre diversos temas da atualidade nacional.

Para falar do Portugal de hoje, de ontem e de amanhã, de sempre, o último Da Capa à Contracapa de 2025 junta António Araújo, diretor de publicações da FFMS e o antropólogo José Manuel Sobral que escreveu o livro Portugal, Portugueses: uma identidade Nacional para a coleção de ensaios da Fundação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.