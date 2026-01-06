Como os milhões estão a mudar o desporto?

No futebol europeu, janeiro é o mês intercalar de transferências de jogadores. Durante o último Verão foram batidos os recordes de investimentos no futebol masculino chegando a 8,4 mil milhões de euros. Portugal foi o segundo país com mais contratações em 2025.

Os milhões estão também a aumentar no futebol feminino, com 80% de crescimento no investimento em 2025.

O futebol é também a força motriz do mercado de apostas desportivas que vai movimentando cada vez mais dinheiro. Nos Estados Unidos o mercado de apostas desportivas pode vir a faturar 77 mil milhões de dólares em 2025.

Qual o impacto das receitas das apostas desportivas, das transmissões televisivas e dos patrocínios nos desportos, em particular no futebol? A força dos mercados e dos investimentos de fundos soberanos tem implicações éticas na prática desportiva? Os equilíbrios geopolíticos também se fazem sentir de forma profunda no desporto?

No primeiro programa de 2026, o “Da Capa à Contracapa” recebe Carlos Freitas, diretor desportivo com 25 anos de carreira em Portugal e no estrangeiro, e Miguel Farinha, Country Managing Partner da EY Portuguese Cluster, entidade que elabora o Anuário do Futebol Profissional em parceria com a Liga Portugal.