Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Como viver num admirável mundo elétrico?

13 jan, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


São convidados deste programa João Crispim, Presidente da Cooperativa de Energia Copérnico e Luís Rebelo, Policy Manager da Cleantech for Iberia.

A eletrificação das sociedades é uma realidade cada vez mais intensa. A procura global de eletricidade continua a aumentar de forma persistente em especial desde 2010, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia. A transição energética pressiona esta tendência, bem como usos contemporâneos tão diversos como a expansão de centros de dados, o arrefecimento de edifícios em contextos de temperaturas crescentes ou a explosão do mercado de veículos elétricos.

Estamos realmente preparados para esta dependência da eletricidade nas nossas vidas? Que investimentos e planeamentos são necessários para evitar disrupções como o recente apagão ibérico? Quais os poderes que estão associados ao domínio das companhias elétricas? Podemos dar-nos ao luxo de viver sem ligar uma tomada de corrente elétrica?

