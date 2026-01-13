Como viver num admirável mundo elétrico?

13 jan, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
A eletrificação das sociedades é uma realidade cada vez mais intensa. A procura global de eletricidade continua a aumentar de forma persistente em especial desde 2010, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia. A transição energética pressiona esta tendência, bem como usos contemporâneos tão diversos como a expansão de centros de dados, o arrefecimento de edifícios em contextos de temperaturas crescentes ou a explosão do mercado de veículos elétricos.
Estamos realmente preparados para esta dependência da eletricidade nas nossas vidas? Que investimentos e planeamentos são necessários para evitar disrupções como o recente apagão ibérico? Quais os poderes que estão associados ao domínio das companhias elétricas? Podemos dar-nos ao luxo de viver sem ligar uma tomada de corrente elétrica?