Trump: o que mudou na América no último ano?

20 jan, 2026
Venezuela, Gaza, Ucrânia, Gronelândia. As coordenadas mais agitadas da política externa americana são conhecidas. Mas no território dos Estados Unidos da América, há muitas batalhas sociais e políticas em curso ao cabo de 365 dias da administração Trump. Da economia à imigração, passando por fraturas na base eleitoral de Trump e pelos desafios da oposição democrata, a América de hoje entra no segundo ano do mandato presidencial com diversos pontos de interrogação. As operações anti-imigração ICE poderão ter impacto nas eleições intercalares para o Congresso em 2026? O caso Epstein vai continuar a ensombrar Trump? Os tribunais são as únicas arenas de resistência às decisões tomadas na Casa Branca?