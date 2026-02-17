Crianças: há um lado bom do digital?

17 fev, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Os ecrãs marcam a vida das crianças desde cedo. A OCDE estima que, em média, cerca de 70% das crianças de 10 anos já têm um smartphone. O debate contemporâneo centra-se frequentemente nas dependências e nos riscos do contacto continuado dos mais novos com conteúdos digitais, até mesmo apenas com os próprios ecrãs. Dos telefones aos tablets, passando por computadores e consolas de jogos, os aparelhos digitais são males inevitáveis no crescimento das crianças? Que efeitos positivos podem ser explorados no mundo digital infantil? Precisamos de mais filtros ou mais auto-regulação dentro de cada família?
São convidados: Ioli Campos, investigadora e professora universitária, com doutoramento em Media Digitais; e Tito de Morais, Fundador do projeto «MiudosSegurosNa.Net», uma iniciativa que ajuda famílias, escolas e comunidades a promover a utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens.