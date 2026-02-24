Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Como pode a Inteligência Artificial beneficiar a nossa economia?

24 fev, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e co-autor de "Economia, Inovação e Inteligência Artificial" e Bernardo Caldas, especialista em Inteligência Artificial e Ciência de Dados.

O debate não é novo mas ganha agora uma escala ainda difícil de calcular. Em muitas indústrias, as máquinas cumprem muitas tarefas de rotina outrora entregues apenas à mão humana. Mas a Inteligência Artificial traz a capacidade de as máquinas poderem aprender com as criações dos homens, executando o que parecia ser impraticável, no seu ritmo e no detalhe, em tempos recentes.

Como preparar as universidades e as empresas para este novo paradigma? A Administração Pública deve ser o motor desta transformação ou apenas um ponto de auxílio à inovação na iniciativa privada? E onde deve Portugal apostar num contexto em que a tecnologia de ponta está a ser desenvolvida por grandes empresas de outros continentes?

