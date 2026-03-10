Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Há Matemática no Humor?

Da Capa à Contracapa

Há Matemática no Humor?

10 mar, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


A economista Cláudia Custódio e o físico Carlos Fiolhais são os convidados do programa Da Capa à Contracapa desta semana.

A aplicação simples da lógica pode levar a consequências tão absurdas que nos fazem rir. Nada parece tão humano e natural e, no entanto, paradoxal. O humor aproxima as pessoas mas pode ser construída no desapego e até num sentimento autodepreciativo.

O que há de comum entre o humor e a matemática? As sequências, padrões, e desvios fazem parte de ambos os discursos? Onde está a piada, por exemplo, do Teorema de Pitágoras?

A economista Cláudia Custódio, autora de “Riso, Humor e…Matemática”, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, junta-se ao físico Carlos Fiolhais para uma conversa divertida sobre o que nos fazem rir os números.

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