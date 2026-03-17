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Peneda-Gerês: o nosso Parque Nacional está em risco?

Da Capa à Contracapa

Peneda-Gerês: o nosso Parque Nacional está em risco?

17 mar, 2026 • José Pedro Frazão


No programa Da Capa à Contracapa, Miguel Brandão Pimenta, autor do livro "Peneda-Gerês", conversa com a bióloga Helena Freitas, professora catedrática de Biodiversidade e Ecologia na Universidade de Coimbra.

Criado em 1971, o primeiro e único Parque Nacional do país surge quase um século depois do nascimento da Mata Nacional do Gerês.

Tem uma área equivalente a sete vezes a área do concelho de Lisboa, mas a sua grandeza não parece ser suficiente para travar as ameaças que pairam sobre aquele território.

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No livro "Peneda-Gerês", Miguel Brandão Pimenta avisa para o património natural em perigo, descuidado e desprotegido, a que se junta uma tendência de descaracterização das aldeias.

É possível restaurar valores naturais perdidos? Qual o papel das autarquias e do Instituto de Conservação da Natureza? Há um problema de gestão e de regulação do uso do território?

No programa Da Capa à Contracapa, o autor do retrato agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversa com a bióloga Helena Freitas, professora catedrática de Biodiversidade e Ecologia na Universidade de Coimbra.

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