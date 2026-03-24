Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
A+ / A-
Arquivo
O que é ser pai hoje?

Da Capa à Contracapa

​O que é ser pai hoje?

24 mar, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Frederico Batista e Ricardo Peixoto

Durante vários meses, Frederico Batista conversou com dezenas de pais de várias origens geográficas para recolher impressões sobre o exercício da paternidade nos dias de hoje.

O que são os pais modernos? Partilham cada vez mais as tarefas parentais? A expressão “ser pai e mãe ao mesmo tempo” faz algum sentido?

No “Da Capa à Contracapa”, o autor de “Pais Nossos - Conversas sobre Paternidade” conversa com o psicólogo Ricardo Peixoto, também autor da FFMS com “Avós e Netos”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.