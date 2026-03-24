Da Capa à Contracapa
O que é ser pai hoje?
24 mar, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Frederico Batista e Ricardo Peixoto
Durante vários meses, Frederico Batista conversou com dezenas de pais de várias origens geográficas para recolher impressões sobre o exercício da paternidade nos dias de hoje.
O que são os pais modernos? Partilham cada vez mais as tarefas parentais? A expressão “ser pai e mãe ao mesmo tempo” faz algum sentido?
No “Da Capa à Contracapa”, o autor de “Pais Nossos - Conversas sobre Paternidade” conversa com o psicólogo Ricardo Peixoto, também autor da FFMS com “Avós e Netos”.
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