Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Que Segurança Social queremos para o futuro?

Da Capa à Contracapa

​Que Segurança Social queremos para o futuro?

07 abr, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Amílcar Moreira, do Instituto Superior de Economia e Gestão, membro da extinta Comissão que elaborou Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial e Gabriel Rodrigues Bastos, ex-Secretário de Estado da Segurança Social.

A sustentabilidade do sistema de Segurança Social é um dos principais desafios intergeracionais em Portugal. Ausente dos debates do mais recente ciclo de eleições, o tema exige reflexão permanente face aos desequilíbrios demográficos e à necessidade de diversificação das fontes de financiamento.

Quais são as decisões urgentes a tomar para prevenir impactos negativos futuros no sistema? A sustentabilidade financeira do sistema está garantida? Estamos cada vez mais dependentes das contribuições dos imigrantes? A despesa social tem de aumentar de forma significativa?

Para debater estas e outras questões, os convidados do “Da Capa à Contracapa” são Amílcar Moreira, do Instituto Superior de Economia e Gestão, membro da extinta Comissão que elaborou o Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial e Gabriel Rodrigues Bastos, ex-Secretário de Estado da Segurança Social.

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