Da Capa à Contracapa
Que Segurança Social queremos para o futuro?
07 abr, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Amílcar Moreira, do Instituto Superior de Economia e Gestão, membro da extinta Comissão que elaborou Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial e Gabriel Rodrigues Bastos, ex-Secretário de Estado da Segurança Social.
A sustentabilidade do sistema de Segurança Social é um dos principais desafios intergeracionais em Portugal. Ausente dos debates do mais recente ciclo de eleições, o tema exige reflexão permanente face aos desequilíbrios demográficos e à necessidade de diversificação das fontes de financiamento.
Quais são as decisões urgentes a tomar para prevenir impactos negativos futuros no sistema? A sustentabilidade financeira do sistema está garantida? Estamos cada vez mais dependentes das contribuições dos imigrantes? A despesa social tem de aumentar de forma significativa?
Para debater estas e outras questões, os convidados do “Da Capa à Contracapa” são Amílcar Moreira, do Instituto Superior de Economia e Gestão, membro da extinta Comissão que elaborou o Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial e Gabriel Rodrigues Bastos, ex-Secretário de Estado da Segurança Social.