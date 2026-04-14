Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Como recuperar e preparar territórios para eventos extremos?

Da Capa à Contracapa

​Como recuperar e preparar territórios para eventos extremos?

14 abr, 2026


Com Paulo Fernandes, Presidente da Estrutura de Missão de Reconstrução da Região Centro e Teresa Andresen, arquiteta paisagista e engenheira agrónoma.

Depois das tempestades na zona centro do país, há muitos verbos para conjugar com urgência: recuperar, apoiar, proteger ou prevenir.

Neste "Da Capa à Contracapa" queremos saber como podemos preparar territórios para eventos extremos e , sobretudo e desde já, como prevenir incêndios florestais nas zonas atingidas pelas tempestades.
Quão desprotegidas estão as zonas afectadas no Inverno?Como recuperar ao mesmo tempo a economia local e o património natural?
São questões para colocarmos a Paulo Fernandes, Presidente da Estrutura de Missão de Reconstrução da Região Centro e Teresa Andresen, arquiteca paisagista e engenheira agrónoma. Um tema a marcar a atualidade ainda mais depois da primeira Presidência Aberta de António José Seguro.
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