​25 de Abril: uma Revolução com aviso prévio?

Em 1961, estalava a guerra colonial. Em 1986, Portugal aderia à então Comunidade Económica Europeia. Entre estas duas datas estão 25 anos, atravessados a meio pelo 25 de Abril de 1974, um acontecimento chave da História recente de Portugal que o historiador José Miguel Sardica diz ter autores, mas não dever ter donos.

No "Da Capa à Contracapa" desta semana, o debate em torno do seu livro" Em Torno de Abril: 25 anos que mudaram Portugal" centra-se nos sinais que, no final do salazarismo e do marcelismo, encaminharam a História para o golpe militar seguido de revolução.

Que figuras e factos podiam ter alterado o filme dos acontecimentos noutro sentido? Que papel teve a dinâmica militar, social e económica do final do Estado Novo no processo que levou à Revolução de Abril? Que lugar reservam os historiadores para o período revolucionário de 74 a 76? E o que pensam os académicos dos debates acalorados de hoje sobre os tempos quentes da transição para a democracia?