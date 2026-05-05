Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Para onde caminha a Autonomia nos Açores e na Madeira?

Da Capa à Contracapa

Para onde caminha a Autonomia nos Açores e na Madeira?

05 mai, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Paulo Miguel Rodrigues, autor de "Regiões Autónomas" agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e Teresa Ruel, politóloga e especialista em questões autonómicas.

As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores cumprem este ano 50 anos.

Nas últimas cinco décadas, viveram-se crises políticas, financeiras e até constitucionais.

Mas há questões que permanecem nas agendas políticas madeirenses e açorianas para além do que se discute em Lisboa nos Palácios de São Bento e de Belém.

Faz sentido ainda a figura de um Representante da República nas Regiões Autónomas? Que questões autonómicas são prementes na próxima revisão da Constituição?

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