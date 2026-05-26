Da Capa à Contracapa
Bancário: uma profissão em vias de extinção?
26 mai, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Luís Bento, autor do livro «Bancários, Retratos com data-valor», e António Fonseca, presidente do MAIS SINDICATO.
Ser bancário foi durante décadas sinónimo de prestígio e influência na comunidade. Também os suplementos das remunerações eram fatores de atracção de uma carreira cujo florescimento começou a ser travado na viragem do século. Entre 2008 e 2018, encerraram-se cerca de 2000 balcões em Portugal. No final da década passada, o número de trabalhadores da banca já era o mais baixo desde 1990. Como começou a erosão do prestígio da profissão bancária? Pode a banca subsistir quase sem bancários?
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" desta semana são Luís Bento, autor do livro «Bancários, Retratos com data-valor», e António Fonseca, presidente do MAIS SINDICATO, que congrega o maior número de quadros e técnicos bancários em Portugal.