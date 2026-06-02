Da Capa à Contracapa
Como garantir energia segura, acessível e sustentável?
02 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
São convidados Hugo Martins de Carvalho e Duarte Cordeiro.
No livro “Energia e Digitalização”, Hugo Martins de Carvalho junta os desafios da transição energética aos do aprofundamento digital da sociedade. O que deve a política pública garantir para guiar o país nesta transformação? Como aplicar o trilema energético, baseado na segurança do abastecimento, no acesso das populações e na sustentabilidade ambiental?
Estas e outras questões vêm a debate no “Da Capa à Contracapa” com Hugo Martins de Carvalho e o ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro.
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