Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Como garantir energia segura, acessível e sustentável?

Da Capa à Contracapa

​Como garantir energia segura, acessível e sustentável?

02 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


São convidados Hugo Martins de Carvalho e Duarte Cordeiro.

No livro “Energia e Digitalização”, Hugo Martins de Carvalho junta os desafios da transição energética aos do aprofundamento digital da sociedade. O que deve a política pública garantir para guiar o país nesta transformação? Como aplicar o trilema energético, baseado na segurança do abastecimento, no acesso das populações e na sustentabilidade ambiental?

Estas e outras questões vêm a debate no “Da Capa à Contracapa” com Hugo Martins de Carvalho e o ex-ministro do Ambiente Duarte Cordeiro.

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