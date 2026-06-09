Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Como se pensa o futuro sem uma bola de cristal?

Da Capa à Contracapa

Como se pensa o futuro sem uma bola de cristal?

09 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


São convidados Ricardo Borges de Castro, Sónia Ribeiro e José Maria Pimentel.

Não há dados sobre o futuro. Ainda assim, o exercício de projeção de tendências e cenários é essencial para decisores políticos, empresas e instituições. Que resultados concretos existem da aplicação do pensamento prospetivo? Com que ferramentas de análise trabalham estes especialistas? Antecipar cenários é mais difícil em determinadas áreas sociais ou escalas temporais e geográficas? E Portugal, para que cenários se deve preparar?

É esse o trabalho de Ricardo Borges de Castro, autor do ensaio "Pensar o Futuro, Portugal e o Mundo em Prospetiva Estratégica".
Numa edição do "Da Capa à Contracapa" gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, contamos com as reflexões da especialista em assuntos europeus Sónia Ribeiro e o economista José Maria Pimentel.

Da capa à contracapa feira do livro 2026 - Como se pensa o futuro sem uma bola de cristal? Foto: RR
Da capa à contracapa feira do livro 2026 - Como se pensa o futuro sem uma bola de cristal? Foto: RR
Da capa à contracapa feira do livro 2026 - Como se pensa o futuro sem uma bola de cristal? Foto: RR

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