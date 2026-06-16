Da Capa à Contracapa
Futebol: o talento não basta para chegar ao topo?
16 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Rui Passos Rocha, Paulo Bento e João Tomás.
Despontando na infância e confirmados na adolescência, os talentos jovens do futebol português nem sempre superaram a transição para o escalão sénior, sobretudo no alto rendimento. Muitas futuras estrelas ficaram aquém do que delas se esperava e afastaram-se da ribalta dos melhores clubes e da seleção nacional. Porque é que estes craques não passaram de grandes promessas? Faltou-lhes sorte, apoio familiar ou empresários certos? Que diferença fazem as lesões e as opções dos treinadores?
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" desta semana são Rui Passos Rocha, autor de "Promessas do Futebol", o ex-treinador e selecionador Paulo Bento e o ex-jogador e doutorado em Ciências do Desporto, João Tomás