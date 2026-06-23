Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Como é ser cigano hoje em Portugal?

Da Capa à Contracapa

​Como é ser cigano hoje em Portugal?

23 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Ana Cristina Pereira e Vanessa Lopes

É uma das etnias que mais sofrem de discriminação em Portugal. Os ciganos em Portugal são mais de 70 mil e vivem muitas vezes em condições precárias, rodeados de obstáculos e incompreensões. Mas os tempos estão também a mudar na comunidade. Há novas vozes e atitudes que contrastam com versões mais conservadoras dentro da própria população cigana. São rostos que rompem os círculos fechados em que ainda vivem muitos ciganos.

Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Ana Cristina Pereira, autora de "Portugueses Ciganos", editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e Vanessa Lopes, presidente da Associação RIZOMA, que promove a inclusão de pessoas ciganas.

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