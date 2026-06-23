Da Capa à Contracapa
Como é ser cigano hoje em Portugal?
23 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Ana Cristina Pereira e Vanessa Lopes
É uma das etnias que mais sofrem de discriminação em Portugal. Os ciganos em Portugal são mais de 70 mil e vivem muitas vezes em condições precárias, rodeados de obstáculos e incompreensões. Mas os tempos estão também a mudar na comunidade. Há novas vozes e atitudes que contrastam com versões mais conservadoras dentro da própria população cigana. São rostos que rompem os círculos fechados em que ainda vivem muitos ciganos.
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Ana Cristina Pereira, autora de "Portugueses Ciganos", editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e Vanessa Lopes, presidente da Associação RIZOMA, que promove a inclusão de pessoas ciganas.