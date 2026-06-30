Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Para onde caminha a América?

Da Capa à Contracapa

​Para onde caminha a América?

30 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Com Michael Baum e Miguel Moniz.

250 anos depois da declaração de independência, celebrada com vinho da Madeira, os Estados Unidos são a nação militarmente mais poderosa do mundo. Mas vivem também um momento de polarização social e política, a par do desafio de preservar os direitos civis e as liberdades individuais conquistados nos últimos dois séculos.

Como olham os norte-americanos que vivem em Portugal para o seu país? As desigualdades sociais e económicas internas e a concorrência tecnológica da China pode abalar a América? Estará a sociedade americana a deslaçar-se?

Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Michal Baum, norte-americano residente em Portugal, professor da Universidade Católica e administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e Miguel Moniz, luso-americano, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.


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