Da Capa à Contracapa
Para onde caminha a América?
30 jun, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com Michael Baum e Miguel Moniz.
250 anos depois da declaração de independência, celebrada com vinho da Madeira, os Estados Unidos são a nação militarmente mais poderosa do mundo. Mas vivem também um momento de polarização social e política, a par do desafio de preservar os direitos civis e as liberdades individuais conquistados nos últimos dois séculos.
Como olham os norte-americanos que vivem em Portugal para o seu país? As desigualdades sociais e económicas internas e a concorrência tecnológica da China pode abalar a América? Estará a sociedade americana a deslaçar-se?
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são Michal Baum, norte-americano residente em Portugal, professor da Universidade Católica e administrador da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e Miguel Moniz, luso-americano, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.