Da Capa à Contracapa
O que está a mudar na defesa da Europa?
07 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Os convidados são o major-general João Vieira Borges e Patrícia Daehnhardt.
Com 4 anos e meio de guerra na Ucrânia e uma conturbada relação com a administração Trump, a Europa está a aumentar os seus investimentos em segurança e defesa. No contexto da Cimeira da NATO, os aliados europeus procuram desenvolver uma base industrial de defesa mais forte e coordenada. O que está a mudar nas relações de poder entre os mais influentes países europeus? Que papel está reservado para Portugal neste novo cenário geopolítico? Como apoiar a Ucrânia enquanto se abrem canais de diálogo com a Rússia?
Vamos tentar perceber neste debate.
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são o major -general João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e Patrícia Daehnhardt, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.