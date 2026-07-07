Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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O que está a mudar na defesa da Europa?

Da Capa à Contracapa

O que está a mudar na defesa da Europa?

07 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Os convidados são o major-general João Vieira Borges e Patrícia Daehnhardt.

Com 4 anos e meio de guerra na Ucrânia e uma conturbada relação com a administração Trump, a Europa está a aumentar os seus investimentos em segurança e defesa. No contexto da Cimeira da NATO, os aliados europeus procuram desenvolver uma base industrial de defesa mais forte e coordenada. O que está a mudar nas relações de poder entre os mais influentes países europeus? Que papel está reservado para Portugal neste novo cenário geopolítico? Como apoiar a Ucrânia enquanto se abrem canais de diálogo com a Rússia?

Vamos tentar perceber neste debate.

Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são o major -general João Vieira Borges, presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e Patrícia Daehnhardt, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.

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