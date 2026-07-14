Da Capa à Contracapa
Os grandes temas da atualidade em debate à Terça-feira, depois das 23h, na Edição da Noite. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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Somos 11,4 milhões de pessoas. E agora?

Da Capa à Contracapa

Somos 11,4 milhões de pessoas. E agora?

14 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)


Os convidados são Luísa Loura e David Justino.

Portugal chegou ao numero de habitantes mais elevado de sempre, com a revisão das estimativas da população residente que inclui agora 14% de estrangeiros.

Portugal é o terceiro país mais envelhecido da UE. A população idosa cresce a um ritmo cinco vezes superior ao da população em idade ativa. Quais os riscos e oportunidades da mudança em curso no país? Que politicas sociais devem ter prioridade no atual contexto demográfico? Quão dependentes estamos dos imigrantes?

Ouça aqui a conversa do jornalista José Pedro Frazão com a Diretora da Pordata, Luísa Loura, e o antigo Ministro da Educação, David Justino.

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