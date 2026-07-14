Da Capa à Contracapa
Somos 11,4 milhões de pessoas. E agora?
14 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Os convidados são Luísa Loura e David Justino.
Portugal chegou ao numero de habitantes mais elevado de sempre, com a revisão das estimativas da população residente que inclui agora 14% de estrangeiros.
Portugal é o terceiro país mais envelhecido da UE. A população idosa cresce a um ritmo cinco vezes superior ao da população em idade ativa. Quais os riscos e oportunidades da mudança em curso no país? Que politicas sociais devem ter prioridade no atual contexto demográfico? Quão dependentes estamos dos imigrantes?
Ouça aqui a conversa do jornalista José Pedro Frazão com a Diretora da Pordata, Luísa Loura, e o antigo Ministro da Educação, David Justino.