Da Capa à Contracapa
Como será a União Europeia com mais de 30 membros?
21 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Os convidados são Carlos Coelho e Tiago Antunes.
40 anos depois da entrada de Portugal na União Europeia, um novo alargamento está no horizonte do projeto europeu. A entrada da Ucrânia, da Moldova e dos países dos Balcãs Ocidentais deve implicar uma reorientação a leste da Europa, com impactos económicos, políticos e institucionais significativos. Que balanço se pode fazer das quatro décadas de Portugal na UE? Que papel pode Portugal desempenhar no novo quadro politico da Europa?
Os convidados do programa desta semana são Carlos Coelho, ex-eurodeputado e Comissário para as Comemorações dos 40 Anos da Adesão de Portugal à União Europeia, e Tiago Antunes, investigador do European Council on Foreign Relations e ex-secretário de estado dos Assuntos Europeus.