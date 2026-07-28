Da Capa à Contracapa
O que temos de fazer para ganhar mais competitividade na Europa e em Portugal?
28 jul, 2026 • José Pedro Frazão, Ana Marta Domingues (Produção)
Com João Leão e João Duarte.
40 anos após a adesão de Portugal à União Europeia, a Europa vive novo momento de encruzilhada. Num contexto de grande mudança tecnológica, com as grandes economias em plena concorrência,mais protecionismo e divisão em esferas de influência regional, a Europa procura um novo rumo do plano da competitividade económica. Dois anos após a publicação dos relatórios de Mário Draghi e Enrico Letta, sobre competitividade e o mercado único europeu, o que avançou realmente na Europa? Portugal deve apostar em áreas específicas ou avançar em todas as direções? Devemos mudar a nossa estrutura económica e fiscal?
Os convidados do "Da Capa à Contracapa" são João Leão, professor do ISCTE e ex-ministro das Finanças e João Duarte, investigador da NOVASBE.