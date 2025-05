Muitas ansiedades e a “vedette” do momento

“Há uma tensão infinita para eleger um Papa de acordo com a vontade de Deus”, desabafa o cardeal Domenico Calcagno, hoje com mais de 80 anos. Interrogado sobre o que viveu no conclave anterior, o cardeal italiano considera que todo o contexto da eleição causa alguma ansiedade. É que, além do juramento, que o mundo viu ontem em direto, feito por todos os cardeais, um a um, com a mão direita sobre o Evangelho, a tensão aumenta quando chega a hora de votar.

A Constituição Apostólica “Universi Dominici Gregis”, que rege a Vacância da Sé de Pedro e o Conclave, determina que “cada cardeal eleitor, pela ordem de precedência, depois de ter escrito e dobrado a ficha, mantendo-a levantada de modo que seja visível, leva-a ao altar, junto do qual estão os escrutinadores”. Em cima do altar está um um recipiente coberto com um prato para recolher as fichas. Ao chegar aí, o cardeal eleitor pronuncia em voz alta o seguinte juramento: “Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há-de julgar, que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deva ser eleito”. Em seguida, “o cardeal eleitor depõe a ficha de voto no prato e, com este, introduz o voto no recipiente. Depois, faz uma inclinação ao altar, e volta para o seu lugar”.

Para o cardeal Calcagno, seria mais correcto dizer “o que acredito ser a vontade de Deus” e não dizer “segundo Deus”. Enfim, “decidir em nome de Deus, faz-nos ficar mais ansiosos”, conclui o purpurado.

E qual é o pior momento? “O mais intimidante é quando se coloca o boletim na urna, sob o fresco do Juízo Final de Miguel Ângelo”, recorda Calcagno. “No meu coração pensava: será que Jesus me vai julgar pelo que estou a fazer agora, ou ficará feliz?”

A maior protagonista à espera do fumo

Já tem um clube de fãs e até já inspirou os criativos da banda desenhada. É, sem dúvida, a “vedette” do momento, sobretudo, nas horas que antecedem a saída do fumo com os resultados das votações na Capela Sistina. Já lhe chamam “a gaivota do Conclave”. Pousada junto da chaminé, numa posição perfeita para os enquadramentos televisivos e fotográficos, milhões de olhos ansiosos à espera do fumo branco, contentam-se com a presença de uma bela gaivota bem robusta (às vezes são duas), de peito branco, bico amarelo e ar altivo.