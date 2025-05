Leão XIV ainda não sabe onde vai morar, mas já tem um gelado com o seu nome

Após a emoção vivida quinta-feira após o “Habemus Papam” e com tantas surpresas boas, neste momento único da História, termino este diário remetendo os leitores para a primeira homilia de Leão XIV, proferida esta sexta-feira na missa de encerramento do Conclave. Podemos considerá-la um belo cartão de visita do novo Papa poliglota de origem norte-americana, desconhecido para a maioria das pessoas.

Os irmãos de Leão XIV contam que “o Robert brincava aos padres, enquanto nós brincávamos aos polícias e aos ladrões”. John e Louis Prevost disseram aos jornais dos Estados Unidos que, desde muito cedo, a família percebeu que Rob tinha vocação. “A tábua de engomar era o altar e ele dava a comunhão com rebuçados”, recordam os irmãos, ainda comovidos com a sua eleição para Sucessor de Pedro.

Entretanto, o novo Papa ainda não decidiu onde vai morar. Na quinta-feira à noite, foi ao seu apartamento, situado no Palácio do Santo Ofício, dentro do Vaticano (o cardeal Ratzinger fez o mesmo quando foi eleito) mas, por enquanto, Prevost permanece alojado na Casa Santa Marta até à conclusão de alguns trabalhos de renovação em curso no Palácio Apostólico. E só depois da retirada dos selos que ainda impedem o acesso aos apartamentos pontifícios, é que teremos uma decisão.