Doenças falsas, videojogos e o “Papa negão”

A poucos dias do Conclave, aumenta a tensão dos analistas e comentadores. Os media esgotam-se a “contar espingardas” e a tentar identificar as “forças de bloqueio” de um lado e do outro, consoante as várias sensibilidades dentro da Igreja. Sempre foi e será assim. Os “especialistas de Igreja”, sem conhecerem a fundo o que se passa nas reuniões dos cardeais, avançam com teses e esquemas mirabolantes para valorizar o seu candidato, em detrimento de outros eventuais "papabili".



Foi o que aconteceu ontem: a imprensa italiana divulgou que o cardeal Pietro Parolin se sentiu mal e teve um grave episódio de tensão alta, ao ponto de terem de chamar uma equipa médica de urgência. Tudo falso, disse esta sexta-feira o Vaticano. “O cardeal Parolin não está doente. A notícia não verdadeira”, afirmou Matteo Bruni, Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

Usar a doença para afastar cardeais “papabili” não é uma novidade. Em 2013, os jornais publicaram uma lista com os achaques de alguns candidatos antes de entrarem para o conclave que elegeu Francisco. Em 1958, também o “papabile” cardeal Roncalli foi vítima destes esquemas. Os jornais começaram a espalhar que ele sofria muito de diabetes. Contam as crónicas que, antes do Conclave, no intervalo de uma Congregação geral, Roncalli tira da sua pasta um grande bolo cheio de açúcar e creme e come-o, com prazer, diante de todos. Dias depois viria a ser eleito Papa com o nome de João XXIII.