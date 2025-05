Vaticano à prova de 007 e "papa Trump" ignorado

O dia amanheceu com Donald Trump vestido de Papa, com um rigor ilusório que só a Inteligência Artificial consegue obter. Entre risos e esgares dos jornalistas, esta montagem divulgada na rede social X tornou-se viral. Interrogado sobre esta provocação, o diretor da Sala de Imprensa, optou pelo silêncio, nem sequer considerou o assunto, nem com um simples “no comment”.

No briefing que Matteo Bruni mantém, diariamente, com os jornalistas acreditados, um colega norte-americano insistiu no assunto e pediu-lhe uma reação. Bruni manteve o silêncio e, com toda a calma, passou à pergunta seguinte.