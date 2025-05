Cardeais à solta, entre missas, muita reflexão e algum desporto

Manda a tradição que, no domingo antes do Conclave e apesar de não ser obrigatório, os cardeais celebrem missa na sua igreja titular romana (a igreja que lhes foi atribuída pelo Papa quando lhes entregou o anel e o barrete cardinalícios). Estas igrejas estão espalhadas pela cidade e algumas delas encontram-se bem longe do centro, facto que transtornou hoje, ainda mais, a vida já frenética dos jornalistas. Como a lista dos "papabili" é vasta e ainda não se vislumbra uma luz ao fundo do túnel, a correria à procura de declarações exclusivas continuou… na verdade, sem grandes resultados.

Alguns cardeais aproveitaram para refletir e preparar o dia de amanhã, que será mais intenso do que o habitual porque, pela primeira vez desde a morte de Francisco, haverá duas Congregações gerais, uma de manhã e outra à tarde - sinal de que precisam de mais tempo para discernir o seu voto no Conclave.

Nas horas de descanso, há também cardeais que aproveitam o tempo livre para espairecer. Alguns praticam desporto. Por exemplo, jogar ténis é uma opção recorrente do cardeal sul coreano Lazarus You Heung-sik, de 74 anos, ex-Prefeito do Dicastério para o Clero, que costuma convidar os seus colaboradores da Cúria para umas animadas partidas. Por aqui, o ténis ajuda a descontrair.