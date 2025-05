Quem dorme onde, juramentos secretos e o milagre das chaves do carro

Os cardeais eleitores já estão todos em Roma e já sabem onde vão dormir. Os quartos já foram sorteados, mas nem todos vão ter a mesma sorte. Como uma parte da hospedaria está selada, por ter servido de residência ao Papa Francisco e devido ao número de eleitores (133) ser superior ao habitual (120), na Casa Santa Marta não há lugar para todos. A Santa Sé viu-se obrigada a recorrer aos quartos da “Santa Marta velha”, uma casa de hóspedes menos confortável que já existia no Vaticano, antes de João Paulo II decidir mandar construir uma maior e mais moderna. A partir de terça-feira, os cardeais que participam no Conclave já se podem instalar. Considerando, no entanto, as fortes restrições de segurança e “black-out” total de comunicações com o exterior (incluindo os estores das janelas viradas para o território italiano bloqueados), muitos dos eleitores poderão optar por entrar só na quarta-feira de manhã, antes da missa “Pro elegendo Pontefice”.

Os “invisíveis do Conclave” já prestaram juramento Rigoroso foi também o juramento oficial que prestaram e assinaram na tarde desta segunda-feira algumas dezenas de eclesiásticos, religiosas e funcionários do Vaticano, cuja missão é considerada indispensável para o bom funcionamento do Conclave. O juramento foi prestado perante o cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell, e duas testemunhas notariais. O multifacetado grupo incluiu o secretário do Colégio Cardinalício, o mestre da liturgia, os cerimoniários pontifícios, alguns sacerdotes confessores de várias línguas, médicos e enfermeiros, ascensoristas, religiosas, funcionários do refeitório e limpeza, floristas, serviços técnicos e motoristas (para transportarem os cardeais entre a Casa Santa Marta e a Capela Sistina). Prestaram também juramento os diretores da Segurança e da Proteção Civil do Vaticano, com alguns dos seus homens, bem como o coronel e um oficial da Guarda Suíça Pontifícia. Alguns técnicos permanecerão de serviço junto da Capela Sistina, com um comando remoto para ativar o fogão no caso de haver algum entupimento que impeça a saída do fumo após escrutínios. Os nomes de todo este pessoal invisível não foram divulgados pelo Vaticano. E, tal como os cardeais, não poderão comunicar com o exterior, nem contar depois o que lá se passou, sob pena de excomunhão.

