Como vai ser o arranque do Conclave? Pequena crónica dos nervos de quem entra e de quem fica de fora

Nenhum cardeal pode ficar com o seu telemóvel ou laptop. Se os levarem, têm de os depositar à entrada e só serão devolvidos no final, quando houver um novo Papa.

Na quarta-feira, quando forem 10h00 em Roma, todos os cardeais se concentram na Basílica para a “Missa Pro Eligendo Romano Pontefice”. Manda a regra que seja o cardeal decano a presidir a esta eucaristia, tal como presidiu às 12 Congregações gerais que se realizaram desde a morte de Francisco.

Só que, desta vez, o cardeal decano, Giovanni Battista Re, não entrará no Conclave por ter 91 anos. E o mesmo acontecerá ao vice-decano, Leonardo Sandri, com 81 anos. Assim, a responsabilidade pela condução do Conclave ficará a cargo do cardeal “papabile” Pietro Parolin.



Após o almoço, os 133 cardeais eleitores dirigem-se ao Palácio Apostólico, concentram-se na Capela Paulina e é daí que, pelas 16h30, partem em procissão para a Capela Sistina, ao som da ladainha dos santos.