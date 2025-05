Os 133 cardeais estão prestes a começar a votar, fechados à chave dentro da Capela Sistina. A incógnita é total sobre o que lá se passa, sobre como vão evoluir as votações e sobre quem vai recair a escolha. A única coisa que sabemos é que a vida de um deles vai sofrer uma reviravolta.

Recordo, como se fosse hoje, o dia em que o Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, entrou no Conclave de 2005. Depois do almoço, saiu do Pontifício Colégio Português onde estava alojado para se dirigir à Casa Santa Marta e os hóspedes do Colégio (onde eu também me incluía) fomos convidados a despedirmo-nos dele à saída. Com uma pequena mala na mão e semblante amigável, disse-nos a todos: “Rezem, rezem, porque um de nós, já não sai de lá!”

Na verdade, a partir de hoje, o destino de cada um dos 133 cardeais eleitores é um mistério que nem os próprios conhecem. Talvez por isso, nestes dias, tenham surgido reacções caricatas de alguns cardeais confrontados pelos jornalistas com a possibilidade de virem a ser eleitos: “Papa, eu? Só se for papa frita…”, disse o cardeal argentino Angel Sixto Rossi, usando um trocadilho relacionado com palavra “papa” (batata) usada nos países latino-americanos.

Igualmente cómica foi a reação do cardeal espanhol Cristobal Lopez Romero, arcebispo de Rabat: “Quem quer ser Papa deve estar doente da cabeça”, afirmou numa entrevista. “E se eu vislumbrar o perigo de ser eleito no Conclave, tento escapar e hão-de encontrar-me na Sicília!”