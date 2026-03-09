Direito à Justiça
Informar, esclarecer e ajudar a compreender melhor as realidades jurídicas. É esse o objetivo de “Direito à Justiça”, o novo podcast da Renascença, em parceria com a Ordem dos Advogados, que celebra este ano 100 anos. Moderado pela jornalista Liliana Monteiro, conta com a participação do Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, e um novo convidado todas as semanas .
Direito à Justiça
“Direito à Justiça”. O novo podcast da Renascença para aproximar o direito do dia-a-dia
09 mar, 2026
Aproximar o direito das pessoas e da vida de todos os dias. É esse o propósito de “Direito à Justiça”, o novo podcast da Renascença, moderado pela jornalista Liliana Monteiro e com a participação do Bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano.
Num ano em que a Ordem dos Advogados assinala o seu centenário, este podcast nasce também como forma de reconhecer o papel histórico de uma classe que ajudou a construir a democracia e o Estado de Direito em Portugal, na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Com um convidado novo todas as semanas, “Direito à Justiça” quer explicar a justiça de forma acessível e humana, dos temas mais mediáticos às questões menos visíveis do universo jurídico.
O podcast pode ser ouvido nas plataformas de podcast habituais e também visto em vídeo no site da Renascença.
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